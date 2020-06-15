Edirne’de HDP’li heyete izin verilmedi!

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 15 Haziran Pazartesi günü Edirne ve Hakkâri'den ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü' başlatacağını açıklamasının ardından bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan öncülüğünde Edirne'ye gelen heyet, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi önünde açıklama yapamadı.

Heyette Buldan'ın yanı sıra HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, HDK Eş Sözcüsü İdil Uğurlu, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayırdır ve HDP milletvekilleri yer aldılar.

Edirne Valiliği'nin 14-17 Haziran tarihleri arasında kent merkezine gelmek isteyenler için başlattığı kısıtlama uygulamasının yanı sıra toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi her türlü etkinliği yasakladığını açıklamasının ardından bugün Edirne'ye gelen HDP'li heyet, kent merkezine giriş yaptı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne giden yol üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan heyet, cezaevine giden yolu gösteren tabelanın önünde açıklama yaptı.

BULDAN, İZİN VERİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından yapılan açıklamada, HDP'li heyetin Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi önüne ulaşmadığını belirterek şunları söyledi;

*Bugün Edirne cezaevi önünde bir açıklama yapmak üzere geldik. Aslında amacımız burada açıklama yapmak değildi. Amacımız, Edirne cezaevinin kapısının önünde açıklama yapmaktı.

*Ancak bugün Edirne'de, Hakkâri'de, Diyarbakır'da, Türkiye'nin birçok kentinde illere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Meşru olmayan, halkların kentlere girişleri antidemokratik bir şekilde yasaklandı.

*Bugün Edirne'de de İl örgütümüzün önünde abluka alındı ve Edirne halkıyla bizim buluşmamız engellendi.

*Bu sadece buraya özgü değil. Bu yürüşüş başladığı günden beri ve bitene kadar devam edecek gibi gözüken, ancak bizi asla yıldırmayacak olan bu yasaklar, bizi barışa, demokrasiye, adalete, hukuka, özgürlüklere asla taviz vermeden bu mücadeleyi yürütmemize engel olamayacaktır.

ÇEVİK KUVVET YÜRÜYÜŞE İZİN VERMEDİ

Buldan'ın açıklamasının ardından HDP'li heyet, temsili olarak yürüyüş yapmak isterken; bölgede bulunan Kanuni Köprüsü girişinde barikat oluşturan çevik kuvvet ekibi, yürüyüşe izin vermedi. Buldan ve HDP'li heyet, çevik kuvvet ekibinin yürüşe izin vermemesinin ardından araçlarıyla bölgeden ayrıldılar.

İLGİLİ HABER CHP'li Özgür Özel: HDP'nin yürüyüşünün engellenmesi anayasal bir hakkın kısıtlanmasıdır