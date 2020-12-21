Ekmek polemiğinin odağındaki AKP’li Tin hakkında 3 fatura daha…

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın “Millet aç. Herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” sözlerine ‘O zaman aç değil demek” diye karşılık veren AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin hemşerisi CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın hedefindeydi.

İki yıl önce Tin'in yediği yemeğin faturasını AKP'li Çivril Belediyesi'ne ödettiği iddialarını gündeme getiren Sancar bu kez üzerinde Tin'in isminin yazılı olduğu üç yemek faturası daha bulunduğunu ayrıca ‘Denizli milletvekilleri' genel ibaresinin yer aldığı 5 fatura daha olduğunu ileri sürdü. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yapan Sancar, biri 17 bin liralık diğeri 10 bin 600 liralık iki fatura daha paylaştı.

“ÖZÜR DİLEYECEĞİ YERDE ÇIKIP GÜNDEM SAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR”

Şahin Tin'in TBMM'deki sözlerinin ülke vicdanını sızlattığını söyleyen Sancar, “Yüreklerde büyük hüsran yaratan o zaman aç değiller söylemi ile maalesef gündem oldu. Böyle bir konu ile meşhur olmak utanç verici ve üzücü. Kendisi milletten özür dileyeceği yerde çıkıp gündem saptırarak bana ithamda bulundu. Faturaların sahte olduğunu ileri sürdü. Milletimize söylediğin sözlerden utanç duyman lazım. Özür dilemen lazım. Öncelikle bunu bir yere saptırma!” diye konuştu.

“FATURALAR SAHTEYSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUN”

Tin'in faturalarda tahribat yapıldığını ileri sürdüğünü belirten Sancar, “Devamlı bunları paylaşıyor. İftira olduğunu sahte olduğunun ispatlandığını söylüyor. Hayır! Kesinleşen hiçbir mahkeme kararı yok. Sadece bana manevi tazminat davası açtı. Onun da mahkemesi sürüyor. Dilekçesini mahkeme kararı gibi ortaya atıyor. Kamuoyuna yalan söylüyor. Ben size açıkça anlatayım. Fatura iki adet değil Şahin Tin. Senin adının geçtiği fatura üç tane. Yine Denizli milletvekilleri diye geçen fatura 5 tane.

Beyefendi anlamıyor konuyu bir türlü. Sahte fatura belediye tarafından ödendiğinde bununla ilgili hangi işlem yapılır? Manevi tazminat davası mı açılır yoksa sahte faturaya sahte ödemeden dolayı Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda mı bulunulur? Bu beyefendi Çivril Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Bu beyefendi bu belediye başkanını kendi manevi tazminat davasında şahit olarak göstermiş. Böyle bir utanmazlık, böyle bir aymazlık hayatımda görmedim” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞA 3,5 LİRALIK KENDİLERİNE 50 LİRALIK YEMEK”

Tin'in paylaştığı fatura görsellerini gösteren Sancar, “Bir faturanın dip koçanına not yazılmaz. Kendisi esnaflık yapıyor. Bunu çok iyi biliyor. Bu faturalar ödeneceği zaman resmi olduğu için kimlerle yendiği yazılır. İsmini oraya yazan kişi ben değilim. Denetim komisyonunda bu faturalar geçtiğinde neden erişim engeli koymadın, neden şikâyetçi olmadın? Demek ki işine gelmiyor. AKP'li belediye ya oradan bir pislik çıkar diye korkuyor.

Bu yeni faturanın altına da yazılmış yemek diye. Faturası ayrı bir problem yemeği ayrı bir problem. Kişi başı 50 liraya yakın yemek yemişler. Vatandaşa yemek veriyorlar açılışta 3,5 lira. Pilav, etli yemek, tatlı her şey dahil. Protokole verdikleri yemek 50 lira. Halkçıyız diyen AKP belediyesinin tutarsızlığı. Bu fatura ile ilgili de dip koçanını araştır. Git belediyeyi bas, doğrusunu öğren. Bir daha bana sağda solda saygısızca ithamda bulunma. Bir gaf yaptın, toplumun değerleri ile dalga geçtin. Toparlayacağım diye bana sarıyorsun” diye konuştu.

“YEĞENİNİ İŞE ALDIRACAĞINA BİR GARİBANI ALDIR”

Sancar sözlerini şöyle tamamladı: Şahin Tin'in Denizli adına yapması gereken görevlerini yapmadığını görüyoruz. Kendisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Komisyonu üyesi. Maalesef elektriğe yüzde 58,5 doğalgaza yüzde 60 zam gelmiş bu beyefendiden tık yok. Çünkü bununla ilgili söyleyecek lafı yok. İşsizlikle ilgili her gün milletvekili arkadaşlarımız yüzlerce mesaj ve başvuru alıyor. Bu beyefendinin yeğeni hemşire değil ama PAÜ'de hemşirelik kadrosuna giriyor.

Kardeşimiz kimyager hemşire değil. Mahkemeye itiraz ediyorlar atama durduruluyor. Yeğen görevden alınıyor. Bir milletvekili olarak Allah aşkına yeğenine gelinceye kadar hiç mi milleti sokamadın oraya. Oraya bir gariban işe girse senin yeğeninin yerine daha güzel olmaz mı? Millet iş, aş diye intihar ediyor. Senin bu toplumun hangi konusuna duyarlılığın var da çıkın bana iftira diye söylüyorsun, çamur siyaseti yapmakla suçluyorsun?”