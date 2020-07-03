Ekrem İmamoğlu’ndan iki yeni görevlendirme

İBB’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BİMTAŞ’ta görev değişimi yaşandı. Turizm Platformu Koordinatörü olarak hizmet veren Özcan Biçer, BİMTAŞ Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

Geçen yılın ağustos ayından itibaren şirketin genel müdürlüğünü üstlenen Nazım Akkoyun da İstanbul Planlama Ajansı (İPA) koordinasyonundan sorumlu şekilde, BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı ile görevlendirildi.

ÖZCAN BİÇER KİMDİR?

Özcan Biçer, 1971’de Erzincan’da doğdu. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Şehir ve Bölge Planlama bölümünü bitiren Biçer, Yüksek Lisans eğitimini de YTÜ’de tamamladı.

İstanbul’daki sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyu ile birlikte kente sahip çıkabilmek adına, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 10 sene yönetim kurulu üyeliği ve 2.başkanlık görevlerini yerine getirdi.

Planlama sahasında ülkemizin yüzde 10’unu planlarken, kentsel tasarım sahasında Levent çarşı, Arnavutköy çarşı, Beyoğlu Tepebaşı, Beyoğlu Talimhane Turizm projesi gibi birçok projeye imza attı.

2020 Haziran ayı itibarıyla BİMTAŞ Genel Müdürü olarak göreve başlayan Özcan Biçer, aynı zamanda İBB İstanbul Turizm Platformu Direktörü görevini de yürütüyor.

İngilizce bilen Özcan Biçer, evli ve 4 çocuk babası.