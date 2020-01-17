İmamoğlu’ndan ÇED kararına tepki!

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları:

*Tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. İstanbul’a yapılan bu ihanetin geri dönüşü yok.

*ÇED raporuyla ilgili on binlerce insanımız başvuruda bulundu. Bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul kararını verdi. Bizim için şaşırtıcı bir karar değil.

*Süreci takip etmeye devam edeceğim. Bugün askıda kalan 1:100.000 imar planına itiraz edeceğiz. Bakanlık tarafından düzensiz hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın, düşünceler alınmaksızın bir karar verilmiştir.

*Kanal İstanbul için, 100.000 plan değişikliği sürecinde her şeyi aceleye getirme süreciyle askıya çıkarılmıştır. Ben bugün bu plana itirazımı vereceğim. Süreci bununla da bitmiyor.

*ÇED raporuna kişilerin hukuku çerçevesinde, mahkeme açma hakkını kullanacağım. Bu ayın sonuna kadar bütün İstanbulluların bu plana itiraz haklarını kullanma konusunda özveri hissediyorum.

*Askı süreci bittikten sonra bununda mahkeme süreci var.

*Dolayısıyla hukuki yollar da İstanbulluların büyük desteğiyle İstanbul’un geleceği olan Kanal İstanbul ki bana göre en büyük ‘ihanet’ için tüm hukuki yolları kullanacağı