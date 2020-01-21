El Kaide’ye drone gönderen zanlılar: Düğün fotoğrafı için yolladık

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide’ye Türkiye’den drone gönderildiği istihbaratını aldı.

İstanbul’dan Bilal A.‘nın, Adana’dan Cafer D.‘ye drone gönderdiği, bu şahsın da cihazı Hatay’dan Mehmet Salih Y.‘ye ulaştırdığı, Muhammet El N.‘nin de drone’u Suriye’ye götürdüğü tespit edildi.

İstanbul ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda dört zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde drone’un silah olarak kullanıldığını bilmediklerini, akrabalarına Suriye’de doğa ve düğün fotoğrafları çekmeleri için gönderdiklerini söyledi. Şüphelilerden Cafer D. ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer üç zanlı tutuklandı. (İHA)