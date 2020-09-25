Emekli savcı dolandırıcılara 380 bin TL kaptırdı

Datça’da yaşayan ve bir süre önce emekli olan savcı G.M.’yi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişiler, isminin bir FETÖ soruşturmasına karıştığını dile getirdikleri emekli savcıdan devam eden operasyon için kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Yaklaşık 1 hafta boyunca emekli savcıyı telefonla arayıp ikna eden dolandırıcılar, G.M.’den bankada bulunan parasını çekmesini ve Datça’da kendisine yönlendirecekleri kişiye teslim etmesini istedi.

Bankaya giden emekli savcı hesabında bulunan 380 bin lirayı çekerek, dolandırıcıların buluşma noktası olarak belirlediği bölgeye gitti. Bir süre aracında bekleyen savcı yanına gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiye içinde 380 bin lira bulunan parayı teslim etti.

DOLANDIRILDIĞINI EŞİ SÖYLEDİ

Bankadan çektiği parayı dolandırıcılara teslim ettikten sonra evine gelen emekli savcı yaşadıklarını eşine anlattı. Eşinin dolandırıldığını söylemesi üzerine G.M. akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Grup Amirliği ekipleri, Datça’dan çıkan ticari taksileri takip altına aldı.

Menteşe ilçesinde bulunan otogarda önlem alan ekipler emekli savcının verdiği eşkale uyan şüpheliyi tespit etti. Otogardan Şanlıurfa’ya gitmek için bilet alan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından para dolu çanta ile gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIKTAN 4 AYRI SABIKASI VAR

Emekli savcıdan parayı aldıktan sonra 2 saat gibi kısa sürede yakalanan ve isminin A.U. olduğu öğrenilen şüphelinin 4 ayrı dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli Datça Adliyesi’ne götürüldü. Bu arada şüpheli ile birlikte çanta içerisinde ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

PARALARI KOYMAK İÇİN ÇANTA ALDI

A.U. isimli şüpheli emekli savcının bankadan çektiği parayı koymak için Datça’daki bir çanta satan işyerinde çanta satın alırken güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Şüpheli A.U.’nun tanınmamak için siyah şapka ve maske ile yüzünü kapattığı, çantayı aldıktan sonra koşar adımlarla hızlıca dükkandan çıktığı o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)