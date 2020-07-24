Erbaş’ın Ayasofya hutbesindeki sözleri tepki çekti: Mısıroğlu’na rahmet Atatürk’e lanet okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün ibadete açılan Ayasofya'da ilk cuma hutbesini okudu. Hutbede Erbaş’ın kullandığı “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözleri siyasetçilerin yanı sıra ilahiyatçıların ve tarihçilerin de tepkisini çekti.

“MISIROĞLU’NA RAHMET ATATÜRK’E LANET OKUNDU”

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Erbaş’ın sözlerini şöyle eleştirdi:

*Bütün dinler barış vaadiyle doğdu. Ancak bir süre sonra savaşın sözde kutsal nedeni oldular. İnsanlığın dincilere tutsak düşen dinlerden çektiği nedir Allah aşkına?

*Tıpkı Muaviye’nin cami kürsülerinden ehlibeyte lanet okutması gibi bugün de kürsülerden Cumhuriyet’in kurucusuna ad vermeden lanet okunuyor. Unutma! Bugün minberden isim vermeden Kadir Mısıroğlu’na rahmet, Atatürk’e de lanet okundu.

*Bugün Atatürk’ün kurduğu devletin bir memuru Atatürk’e lanet okudu. Susanın kanı kurusun!

SİNAN MEYDAN: İSİM VERMEDEN LANET OKUDUNUZ

Tarihçi yazar Sinan Meydan ise Erbaş’ın sözlerine, “Atatürk, İstanbul’u ve Ayasofya’yı işgalden kurtardı, Ayasofya’yı tamir ettirdi, korudu. Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı kaybedilmiş olsa İstanbul’a vizeyle girecek Ayasofya’nın tepesindeki çanı seyredecektiniz. Bıraktım Atatürk’e dua etmenizi isim vermeden lanet okudunuz” diye tepki gösterdi.

İYİ PARTİ’Lİ DİKBAYIR: BİR DUAYI ÇOK GÖRDÜN YA…

Erbaş’ın sözlerine siyasetçilerden de tepki geldi. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve 27. Dönem Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Bugün Cuma Hutbesinde Emevi halifelerini bile anarken İstanbul'u İngilizlerin elinden kurtaran,vatan topraklarına katan ve senin bugün Başkanlığını yaptığın Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran ATATÜRK'e bir duayı çok gördün ya seni ALLAH'a havale ediyorum” dedi.

“HİÇBİR MEMUR ATATÜRK’E HAKARET EDEMEZ”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tepkisini “Türkiye’nin hiçbir memuru Atatürk’e hakaret edemez. Hele Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanları sayesinde işgalden kurtarılan Ayasofya’da bunu yapmak sadece ahlak değil akıl bozukluğudur. Tarih de millet de bunu affetmez” ifadeleriyle dile getirdi.

“HESAPLAŞMAYA ÇEVİREN ZİHNİYET”

Eski Kültür Bakanı ve Devlet Bakanı, CHP’li eski milletvekili Dr. Fikri Sağlar ise, “Ayasofya’nın ibadete açılışını, Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümünde gerçekleştirerek, laik Cumhuriyetle ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le hesaplaşmaya çeviren zihniyet, Atatürk’e lanet okuma cüretinde bulunuyor. Diyanetin başındaki Ali Erbaş’ı şiddetle kınıyorum” mesajını paylaştı.

AĞAR’DAN SERT TEPKİ

Erbaş’ın sözlerini yorumlayan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Bu vatanı gavurdan/kefereden/sömürgeciden/işgalciden/din simsarından kurtaran, millete önderlik, orduya başkomutanlık eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e açık ya da kapalıdan beddua edenin başına Atatürk kadar taş düşsün” ifadelerini kullandı.

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