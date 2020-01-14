Erdoğan ile İmamoğlu Ankara’da buluşacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle “Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi” 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kongrenin yarın yapılacak açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yapması bekleniyor. Açılış konuşmacıları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de var.

İMAMOĞLU KONUŞMA YAPACAK

Kongrenin “Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz” oturumunun konuşmacıları arasında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. Oturumda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuşma yapması bekleniyor.

ÖDÜLÜ KİM VERECEK?

Etkinlikte İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Sistemler Müdürlüğü'nün yürüttüğü “Navigasyon Verileri İle Trafik Işıklarının Uyumu Projesi”ne de ödül verilecek. Ödülü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu alacak. İmamoğlu'nun ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alıp almayacağı ve baş başa bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.