Erdoğan: ‘Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız?’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları”na katılmak üzere geldiği kentte vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte Sütçü İmam’ı, Senem Ayşe’yi ve tüm istiklal gazilerini yad ediyorum. Vatanımızın bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

* Maraşlıların 12 Şubat 1920 tarihinde kazandıkları zaferle işgalcilerin Anadolu’da barınamayacakları ilan edildi. Tarih sayfalarına “kendi kendini kurtaran şehir” olarak geçmiştir. Maraş halkının yaşadığı acılar bir asır sonra hala çok tazedir. Sizler ateşi kanla önlemenin sırrını elinizde tutuyorsunuz.

* Vatanı, bayrağı, istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir. Çanakkale’de vatanı savunurken omuz omuza çarpışan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

* Maraş’ın kahramanlığı bundan ibaret de değildir. 950’li yıllarda yine destansı bir mücadeleyi Bizans’a karşı veren Maraş halkı, tarihçileri kendine hayran bıraktırmıştır.

* Bizim davamız senlik, benlik davası değildir. İstiklal ve istikbal davasıdır. Bu sancağı yere düşürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yürek de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye vurdukça Türkiye’nin yıldızı hep yükselecektir. Hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

* Maraş, Kahramanmaraş… Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız? Ezanlarımızı susturmaya çalışan hainleri tepelemeye hazır mıyız? Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan toprağımızdan bir avuç almaya çalışan hainleri kovalamaya hazır mıyız?