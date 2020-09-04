Erdoğan: Türkiye’nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

* Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli’ye sonra Antalya’ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

“2 SAAT 22 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK”

* Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira kazanç olacak.

* Önemli turizm merkezlerine ulaşımda da ciddi katkılar sağlayacak. 6,5 milyon bitki, 1.1 milyon çimlendirmeyle bölgenin çehresi de değişecektir. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çimlendirme yapmak lazım. Bir diğer özelliği döşenen fiber iletişim ağı, sensör ve kameralarla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.

“GELECEĞİN YOLUNU İNŞA ETTİK”

* Eskiden tamamen insan gücüyle yapılan işlemler akıllı ulaşım sistemiyle gerçekleştirilecek. Buzlanmaya akıllı araçların kullanımına kadar bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik. Mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

* Değerli misafirler kalkınmanın gelişmenin temel altyapılarından biri de ulaşımdır. İnsan, yük taşımacılığının hızlı ve güvenli yapılamadığı yerlerde kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. En kuzeyinden en güneyine en batısından en doğusuna kadar ülkemizin her karışı için yola çıktık.

* Kara yolu, demir yolu, havayolu taşımacılığında çağ atlattık. Deniz yolunda da çalışmalar yapıyoruz. Yeni otoyol mesafemiz 1581 kilometreyi buldu. 1714 kilometre ile birlikte 3295 kilometreye ulaştı.

* Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 kilometre ile aldık. 79 senede yani. Biz buna 21400 kilometre ilave ettik. Toplam 27500 kilometreye yükselttik. Nereden nereye.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

* Son 18 yılda inşa ettiğimiz 361 kilometre uzunluğundaki köprülerle ulaşımın daha sağlıklı olmasını temin ettik. 483 kilometrelik 315 tüneli hizmete aldık. Koronavirüs döneminde açtığımız projeler dahi yaptığımız hizmetleri göstermeye yeterli.

* Kınalı-Çatalca’yı 9 Mart’ta Kanuni Bulvarı ise 22 Nisan’da Çanakkale Köprüsü kulelerini 16 Mayıs’ta, Amasya çevreyolunu 25 Temmuz’da hizmete açtık. Terör örgütünün yapmayalım diye uğraştığı Cudi Dağı tünelleri inşasını tamamladık bu arada.

* Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirdi. Hep durdurdu hep engelledi. Ama biz bitirdik.

* 1915 Çanakkale Köprüsü’nün her aşamasında orada bulunduk. 18 Mart 2022’de hedefimiz hizmete açmaktır. Kimi belediyelerin başlattığı devam etmediği projelere devam ediyoruz.

BAHÇELİ’NİN İSMİYLE BAŞLAYAN KÖPRÜNÜN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

* Adana için sembol eser olan Seyhan Barajı’nın yanındaki köprüdür. Yüzde 47’lik tamamlanan köprünün kalan kısımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tamamlayacaktır. İnşasına Devlet Bahçeli ismiyle başlayan bu köprünün adını Sayın Bahçeli’nin isteğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

* Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Bizim siyasi hayatımızın tamamı özellikle İBB Başkanı seçildiğimizden beri devam etti. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak sorumluluk üstlendiğim 18 yıldır Türkiye’yi hem kalkındırdık, hem de güçlendirdik.

* Eskilerin düt demeye dudak gerektiği sözü var. Son 7 yılda Türkiye’nin maruz kaldığı fırtınadan sağ salim çıkması küresel-bölgesel güç haline gelmesi ülkemizi getirdiğimiz noktadandır.

ERDOĞAN’DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI

* Türkiye’deki ekonomik prangaları parçaladık. Kendine güvenen, inanan bir ülke inşa ettik. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, had bildiremeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde her geçen gün güçlenen Türkiye olarak kimseye minnet etmeyen Türkiye haline geldik.

* Bugün Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ağırlığı hissediliyorsa gerisinde siyasi, ekonomik güç vardır. Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir ülkeden tüm denklemlerde kritik role sahip ülke seviyesine çıktık.

* Pek çok uluslararası platformun aranan ülkesi konumuna yükseldik. Ekonomik olarak zayıf bir yapıdan arka arkaya onlarca saldırıyı göğüsleyen bir noktaya geldik. Tüm hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerin de gıpta ile takip ettiği bir ülkeyiz. Sağlık sisteminde salgın döneminde en iyi hizmeti ücretsiz verdik.

“SEÇİMLER 2023 YILINDA”

* İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. İlk seçimler 2023 yılında. 3 yıllık kesintisiz hizmet yılı bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

* Birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse bu ülkeyi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Dışarıdaki içerideki bozguncular birer birer deşifre oluyor. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.

* Türkiye’nin istiklal ve istikbal kavgası olan bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. İstanbul’un fethinin 600. yılı 2053 ve Malazgirt Zaferinin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri Türkiye bırakmakta kararlıyız. Kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış adım olarak görüyoruz.