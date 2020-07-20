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Erdoğan’a sunuldu! İşte AKP’nin sosyal medya teklifi

AKP, 11 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin teklifi, bu hafta Meclis'e sunacak. Almanya modelinin örnek alındığı düzenleme ile Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Teklif ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak.

21:12 -
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Erdoğan’a sunuldu! İşte AKP’nin sosyal medya teklifi

AKP grubu, hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Son şekli verilen 11 maddelik ‘sosyal medya’ düzenlemesinin Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP’ye de gönderilen teklifin, yarın da muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi.

Bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak teklif ile yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

TEMSİLCİ BULUNDURMAK ZORUNLU OLACAK

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılarına para cezası verilebilecek.

Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak. DHA

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Son güncelleme: 21:21 20.07.2020
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