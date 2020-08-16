Erdoğan’dan ‘Ayder Yaylası’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası’na çıktı. Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan şunları söyledi:

* Çok çok güzel bir gelişme görüyorum. Hedefimiz 2022 yılının sonu… Yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Yeni Ayderimiz alt yapısı ile restoranları ile özellikle havalimanın da bitişi ile beraber buraya geliş gidişler gerek yurt için gerekse yurt dışı çok daha fazlalaşacaktır.

* Kayak turizmine yönelik de çalışmalar devam ediyor. Tüm bunlarla beraber burada kollektif bir anlayış sağlayacağız.

KAÇAK YAPILAR

Ayder'deki çalışmaların yoğun ve hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi:

* Ayder'deki çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Kaçak yapıların ötesinde bu tamamıya işgal. Bunların üzerinde de ısrarla duruyoruz.

* Kimse kusura bakmasın bunların yıkımı mutlaka olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi mağdur etmeden bu inşaatların yapımı ile birlikte konutsa konut mağaza ise mağaza neyse bunların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak. (İHA)