Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon liralık tazminat davası

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi ve A Haber’de yer alan haberlere göre, Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel şu ifadeleri kullandı:

*Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için haksız fiili tarihi olan 17 Ağustos 2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip müvekkil T.C Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL’lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz.

*Şuna eminiz ki, daha önce de ispat edemediği gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edecektir. Bu bağlamda gerekli suç duyurusu başvurularını ilgili mercilere de yapmış bulunuyoruz.

*Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, T.C Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır.

*Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde kendisine inanan bir kesimi yine bu yalan ve iftiraları ile yanıltarak siyasetine devam etmektedir.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 2 milyon liralık tazminat davasına tepki gösterdi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun doğruyu söylediğini yeniden ispatlayacaklarını belirterek, “Hodri Meydan! Var mı cesaretiniz” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞRU SÖYLEDİĞİNİ YİNE İSPATLAYACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “Yaşamları; yalan, iftira, entrika, para üzerine kurulu olanları, Kılıçdaroğlu’nu hedef alırken, aynaya bakarak, yalancı ve müfteri tanımlaması yapanları kamuoyu çok iyi biliyor! Kılıçdaroğlu'nun doğru söylediğini yine ispatlayacağız! Hodri Meydan! Var mı cesaretiniz” dedi.