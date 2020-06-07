erkekleryerinibilsin’e tepki gösterdiler

Dünden beri sosyal medyada gündem olan ve yüz binlerce kişinin yanı sıra belediyeler, ünlü isimler ve siyasetçilerin desteklediği ‘erkek yerini bilsin’ etiketli akıma hükümete yakın bir dernekten tepki geldi.

Yönetim kurulu başkan yardımcılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği), “İnandığımız değerleri zedeliyor” ifadelerine yer verdi.

“KINIYOR VE REDDEDİYORUZ”

Derneğin açıklaması şu şekilde: Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde kadın ve erkeğin toplum içindeki varlığı, karşılıklı saygı ve anlayıştan geçer. Bir empati vurgusu olarak ortaya çıkan #erkekleryerinibilsin akımı inandığımız değerleri zedeleyecek boyuta ulaşmıştır. Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz.