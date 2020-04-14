Erken yaşta evlilik taslağıyla ilgili son dakika gelişmesi…

Ancak ortaya çıkan önerge metninin, muhalefet partilerinin önüne ‘resmen’ hiç getirilmedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Önümüze erken yaşta evliliklere infaz indirimi ya da af getiren herhangi bir teklif, önerge resmen getirilmedi” dedi.

KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI GÜLLÜ: TECAVÜZ ÖNERGESİ

Sosyal medyada ortaya çıkan taslak metin, kadın derneklerinin de büyük tepkisini çekti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan. Güllü, sözkonusu taslak metni ‘tecavüz önergesi’ olarak nitelendirdi.

AKP’nin dört yıl önce de benzer bir metin hazırlayarak TBMM'ye getirdiğini hatırlatan Güllü, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Yine döndük 2016 ya başladığımız noktaya. Bir gece yarısı operasyonu ile getirilmeye çalışılan tecavüz önergesini hatırlayınız lütfen. Toplum olarak karşı çıkmamış mıydık?

BİRİLERİNE ISMARLAMA AF MI AYARLANIYOR?

* Şimdi sosyal medyada paylaşılan taslak diyor ki, yargılama devam etsin ama mağdur şikayetçi değilse. Mağdur kim? 14 yaşındaki çocuk. Peki biz mağdurun şikayet etmesini bekliyor muyuz? Hayır. Yasalarımız der ki şikayete bakılmaksızın yani mağdurun şikayetine bakılmaksızın kamu davası açılmalı.

* Nitekim savcılar alınan ihbar ya da doğum nedeniyle hastanelerde yakalanan bu tür durumlar için yargılamayı başlatıyorlar.

* Birilerine ısmarlama af mı ayarlanıyor? 2016 da 286 kişi için ‘küçüğün rızası’ demişti dönemin Adalet Bakanı. Şimdiki bakana da bizzat ben üç kere sormuştum, “Bu tip kişilere af düşünüyor musunuz” diye. Üç kere “Benim bilgim yok” demişti. Şimdi de Adalet Bakanı'ndan, sorumluluğu alarak, böyle bir af umudunun yeşertilmemesi gerektiğini anlatmasını istiyoruz.