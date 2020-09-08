Erzincan’daki tüm alanlarda piknik yapılması yasaklandı!

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. Maddesi gereği Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında bugün kurul üyelerinin katılımıyla toplanarak corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak yeni kararlar aldı.

Valiliğin açıklamasına göre Erzincan’da kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, mesire alanı gibi tüm alanlarda piknik yapılması yasaklandı.

Corona tedbirlerine ilişkin valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

* Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

* Turizm işletmesi belgesi olan otel, restoran vb. işletmelerde dahil olmak üzere restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir.

* Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.

* Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler Valilik/Kaymakamlık Makamları tarafından alınacaktır.

* Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Valilik/Kaymakamlık Makamlarınca gerekli hassasiyet gösterilecektir.

* Bu hususlarda İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci Maddeleri uyarınca Meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

* Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.