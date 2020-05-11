Eski AKP’li başkandan dikkat çeken paylaşım: Bizim de ‘kandırıldık’ dememize ramak kaldı

Gazipaşa AKP eski ilçe Başkanı Sait Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımda bulundu. Yılmaz yaptığı paylaşımda, “Korku imparatorluğu kurup insanları modern kölelere çevirmek istiyorlar. Rabbim insanoğlunu modern Firavunların şerrinden korusun. Korkmuyoruz” diye yazdı.

“FİRAVUN’UN BAŞINA NELER GELDİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Yılmaz, kısa sürede büyük oranda beğeni ve yorum alan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

* Değerli dostlarım, dünyanın içinden geçtiği süreci hep beraber takip ediyoruz. İnsanoglunun üzerinde bir korku imparatorluğu kurup insanları modern kölelere çevirmek istiyorlar.

* Yahudi’nin havrasını, Hristiyanın kilisesini, Müslümanın Kabe’sini yıktık diyorlar. Ama biz o Kabe’nin kaç defa yıkılıp yapıldığını bilen bir ümmetiz.

* Biz Nemrut’un, Firavun’un başına neler geldi çok iyi biliyoruz. Rabbim insanoğlunu modern firavunlarin şerrinden korusun.

* Rabbim devletimize güç, kudret ve basiret versin ki her zaman yanımızda olabilsin. Biliyoruz yine Musa yine İbrahim olanlar kazanacak. Üstünüz, korkmuyoruz çünkü inanıyoruz. #LaGalibeİllallah #CumamızMübarekOlsun”

BİZİM DE ‘KANDIRILDIK’ DEMEMİZE AZ KALDI

Yılmaz'ın bir önceki paylaşımın ise şöyle, “Bu milletin aklıyla oynayıp, kim firavunlarla beraber iş tutuyorsa, Rabbim bildiği gibi yapsın. Bizim de ‘kandırıldık’ dememize ramak kaldı”