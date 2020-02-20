AKP’li eski vekilden çarpıcı FETÖ açıklaması: ‘FETÖ’nün kasasına dokunulmuyor’

Gelecek Partisi Konya İl Teşkilatı, düzenlediği basın toplantısıyla parti yönetimini kamuoyuna tanıttı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve AKP Konya eski Milletvekili Ömer Ünal, FETÖ ile mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“FETÖ İLE İLİŞKİLİ BAZI KİŞİLERE FARKLI KISTASLAR UYGULANIYOR”

FETÖ’nün kasası olarak nitelendirilen kişilere dokunulmadığını ileri süren Ünal, ” FETÖ ile mücadele edilirken kişilere göre kıstaslar uygulanmamalı. Hukuk nettir. Hukuk herkese adil ve eşit bir şekilde uygulanmalı. Ama maalesef bu tartışmalardan ziyade şu an FETÖ ile ilişkili kimselere farklı kıstaslar uygulanıyor. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta burası. Türkiye’nin 81 vilayetinde FETÖ’nün içinde yer alarak kasası olmuş kişilere dokunulmuyor. Siyasi ayak tartışmalarından ziyade FETÖ’nün para kasasına dokunulmalı. Bunun içinde Konya’da da bazı isimler var, biz bu isimleri biliyoruz” dedi.

“FETÖ KAMU KURUMLARININ HER ZERRESİNE KADAR GİRMİŞ DURUMDA”

FETÖ ile daha etkin bir şekilde mücadele verilmesi gerektiğini aktaran Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“FETÖ bütün kamu kurum ve kuruluşlarının her zerresine kadar girmiş durumda. FETÖ’nün siyasi ayağının da bugün konuşulması abesle iştigaldir. Hala bunu konuşuyor olmamız bile üzücü. Şu ana kadar bu konuyu çoktan bitirip kimin FETÖ’yle ilişkili olduğunun ortaya çıkarılması ve bu kişiler hakkında yargının üstüne düşeni yapması gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘FETÖ’nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu’dur’ diyor, Kılıçdaroğlu da ‘FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır’ diyor. Bu kısır döngüden ziyade yapılması gereken şey, FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele edebilmektir.”

“HALKIN EKONOMİDEN BAŞKA BİR GÜNDEMİ YOK”

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin hazineye devredilmesi tartışmalarına da değinen Ünal, “Türkiye’de İş Bankası’nın hazineye devredilme meselesi tamamen gündemi değiştirmeye yönelik bir hamledir. İş Bankası halkın gündeminin dışında olan bir konu. Şu an halkın ekonomik gündeminin dışında başka bir gündemi yok. Daha öncede İş Bankası’nın hisse devirleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi 2 kez ret vermişti. Burada Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar nihaidir. Bunu tekrar gündeme getirmek az önce de ifade ettiğim gibi ülkenin gerçek ekonomi gündemini saptırmaya yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısına Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici’nin yanı sıra; Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyeleri; Ömer Ünal, Musa Arat, Prof. Dr. Ali Akmaz, il yönetim kurulu üyeleri ile ataması yapılan 6 ilçe Başkanı katıldı.