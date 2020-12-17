Eski bakan Tuncay Mataracı hayatını kaybetti

Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan Tuncay Mataracı, 86 yaşında corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

1977 yılında yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi’nden Rize milletvekili seçilen Mataracı, Bülent Ecevit tarafından kurulan 42. Hükümet’te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapmıştı.

Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faik Bakoğlu, Mataracı’nın vefatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* Eski Gümrük ve Tekel Bakanı ve Eski Rize Milletvekillerinden Tuncay Mataracı tedavi gördüğü Coronavirüs salgınından 17.12.2020 perşembe gecesi saat 22 :00’da İstanbul ‘da vafat etti.

* 86 yaşında vefat eden hemşerimiz ve eski Bakan Tuncay Mataracı 18.12.2020 Cuma günü İstanbul’da toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin.