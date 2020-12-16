Eski bakanlardan Atilla Sav hayatını kaybetti

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından Atilla Sav’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Durakoğlu sosyal medya hesabından, “O'nu kaybettik. Mektuplarını çok özleyeceğim. Mesleğimiz adına taşıdığı duyarlılıklarını, daktilosunda yazdığı mektuplarla ifade eden baba dostum örnek bir hukukçuydu. Allah rahmet eylesin.” paylaşımında bulundu.

ATİLLA SAV KİMDİR?

1931 Ankara doğumlu olan Atilla Sav, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukatlık, Ankara Barosu ve 8 Mart 1980 – 12 Mayıs 1983 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, tiyatro eleştirmenliği, yazarlık, SODEP kurucu üyeliği, XX. dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı ile 33. Hükümet’te TBMM dışından Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma Bakanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.