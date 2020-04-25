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Eski başkandan yasak tepkisi: 99 depreminde hepimiz koştuk

CHP’li belediyelerin yardımlarının önlenmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu Erdoğan’dan devralan Ali Müfit Gürtuna tepki gösterdi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Eski başkandan yasak tepkisi: 99 depreminde hepimiz koştuk

Gürtuna SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

*Ecevit'in başbakanlığı döneminde büyük Marmara depreme yaşandı. Bizim o depremde yaptığımız yardımların haddi hesabı yok.

*Belediyelerin yardım etmemesi düşünülemez. Çift başlılık yaklaşımını doğru bulmam. Depremde yetki var mı, yok mu tartışması olmadı.

*Hepimiz koştuk, insanlar zor durumda. İmdat diyen birisi varsa koşacaksın. STK'lar, devlet kurumları, partisi ne olursa olsun belediyeler, bu süreçten yardımlaşarak çıkmalıyız.

*Devlet kurumları bir orkestra olmalı. Belediyeler de orkestranın içindedir ve farklı enstrümanlardır. Belediyelerin devre dışı bırakılmasını doğru bulmam.

Son güncelleme: 02:06 25.04.2020
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