Eski Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 101 yaşında hayatını kaybetti

CHP Antalya İl Başkanlığı üyelerine gönderdiği mesajda, eski Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun cenazesinin yarın (15 Haziran Pazartesi) Kurşunlu Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazına müteakip Kötekli Belen Mezarlığı'nda toprağa verileceğini duyurdu.
ZİYA MÜEZZİNOĞLU KİMDİR?
1919 yılında Kayseri'de doğan Müezzinoğlu 1942 yılında Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1943 yılında Maliye Teftiş Kurulu'na girdi, 1946 yılında Maliye Müfettişi oldu.
1959-1960 yılları arasında Hazine Genel Müdürlüğü, 1961 yılında Kurucu Meclis Üyeliği, 1962-1964 yılları arasnda Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, 1964-1967 yılları arasında Bonn Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.
Ocak 1967'de ortak pazar nezdinde büyükelçi unvanıyla Daimi Temsilciliğe getirildi. 22 Mayıs 1972 tarihinde Maliye Bakanlığı'na atandı. Ardından 1977-1978 döneminde tekrar Maliye Bakanlığı görevine getirildi.