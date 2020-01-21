Eski MİT’çinin kumpas mektupları: Başbuğ bize son derece menfidir

Savcılığın, eski MİT'çi Mehmet Barıner'i yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında hazırladığı iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. Altaylı'nın bilgisayarından Fetullah Gülen'e hitaben yazılmış mektup çıktı.

Altaylı, 2008 tarihli mektubunda “Muhterem Efendim” dediği Gülen'e, Başbuğ'un Genelkurmay Başkanı olmasına ilişkin bilgi veriyor ve “Yeni Genelkurmay Başkanı'nın zatı alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir (olumsuz). Görev başlar başlamaz, bana bir dostumun sayılarının 7 olduğunu söylediği bazı generalleri yakın takip ve dinlemeye alınmaları konusunda verdiği talimat son derece üzücüdür.7 generalin izlemeye alınmalarının gerekçesi zatı alilerinize taraftar oldukları iddiasıdır” ifadesini kullanıyor.

Altaylı bir başka mektubunda ise kumpas davasında tutuklanan ve cezaevinde şüpheli biçimde hayatını kaybeden eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'na yönelik hedef gösteren ifadeler kullanıyor. Altaylı, “Şenkal Atasagun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu, terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'deki Orta Asya İstihbaratının başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı, adı geçen bu şahsa aittir” diyor.

Altaylı, MİT'in de FETÖ iltisaklı 20 personelini izlemeye aldığını ve bu işin arkasında Kozinoğlu'nun olduğunu belirterek, “Başbakan, Müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak, Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve 20 görevliyle ilgili izlemenin durdurulmasını temin edebilir. Ancak Başbakan'ın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim” diyor.

Eski MİT Mensubu Enver Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, darbe girişimi sonrasında FETÖ'den ihraç edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner'i, yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla Ağustos 2017'de FETÖ'den tutuklanmıştı.

İddianamede Altaylı'ya “casusluk ve örgüt yöneticiliği” suçundan 35 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.