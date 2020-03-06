Eski Türkiye ve yeni Türkiye

Veli TOPRAK

Zekeriya ALBAYRAK

BU ESKİ TÜRKİYE

Meclis'te yumruklu kavga çıkıyor, liderler tokalaşmıyor bile. 1991'e ait arşiv görüntüsü ise siyasilerin birlikteliğini gösterdi. DYP-SHP hükümetinin Başbakanı Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü Anıtkabir'i ziyaret ederken yanlarında ANAP lideri Mesut Yılmaz, RP lideri Necmettin Erbakan, MHP lideri Alpaslan Türkeş ve DSP lideri Bülent Ecevit de vardı.

BU YENİ TÜRKİYE

TBMM'de AKP ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga ve hakaretler tutanaklara girdi.

CHP ve AKP vekilleri arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavga TBMM tutanaklarına yansıdı.

Partisinin “İdlib'deki asker ve vatandaşlarımızın güvenliği” konusunda verdiği önergeyle ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a, kürsüyü çıktığı andan itibaren sataşmalar oldu.

İlk cümlesinde “Hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyen CHP Milletvekili Özkoç'a, AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya, “Saygını kabul etmiyoruz, adam ol” diye laf attı.

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Sana yazıklar olsun” diyerek üzerine yürürken, AKP Adana Milletvekili Şükrü Erdinç “Haysiyetli olacaksın, onurlu olacaksın” diye laf attı.

Kavganın fitili de böyle ateşlendi. Tutanaklara ise şu ifadeler yansıdı:

Engin Özkoç (CHP): Yukarıdan bombalama sesleri geliyor, o insanlar katlediliyorsa… (AKP sıralarından gürültüler, CHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)… O zaman bunun bir tek sorumlusu vardır, ABD…

Metin Gündoğdu (AKP): Önergeyle ilgili konuş…

Ali Özkaya (AKP): Saygını kabul etmiyoruz. Onursuzluk yapma.