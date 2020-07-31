Esnaf isyan etti: Cepten yiyoruz, çalışanlara yarım maaş veriyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kurban Bayramı öncesinde Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Mahmutpaşa esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bayram öncesi esnafın durumunu gözler önüne sermek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen Tekin, “Bayram öncesi buralarda adım atılmazdı. Şu an in cin top oynuyor” dedi.

22 MİLYON KİŞİ İCRALIK

Tekin, Türkiye'nin ekonomik durumunu Ankara'nın ortasındaki İcra Dairesi'ni örnek göstererek anlattı. Tekin şunları kaydetti:

* Oraya gittiğinizde Türkiye'nin fotoğrafını görürsünüz. O icra dairesi CHP'ye 150 metre, AK Parti'ye 850 metre mesafede. Ticaret Odası'na, Türkiye Odalar Birliği'ne yakın mesafede.

* Bütün siyasi partilerin ortasında bir ucube. 22 milyon vatandaşın icra dosyası var. Gece 22 milyon insan, icra dosyalarından dolayı uykuları kaçmışsa daha neyi dinleyeceksiniz? İşsizlik, yoksulluk, sefalet…

* Sadece TÜİK verilerini ciddiye alsanız 7-8 milyon genç nüfus perişan. Büyük bir işsizlik var bizim bunun önüne geçmemiz lazım.

STOPAJ TEPKİSİ

Tekin, pandemi döneminin esnafı perişan ettiğine dikkat çekerek devletin esnaftan almaya devam ettiği stopaj vergisine de tepki gösterdi.

Tekin “Esnaf, mal sahibine ‘3 aydır iş yapamıyoruz kiramızı almayın' diyebilir. Mal sahibi insaflıysa almaz. Ama devlete ‘stopaj vergisini almayın' diyemiyor. Dükkan kapalıyken bile devlete vergi ödeniyor. Olur mu böyle bir devlet anlayışı? Esnafı yaşat ki devlet yaşasın. Stopaj vergisini kaldırın ya da sembolik yüzde 1'e getirin” diye konuştu.

“ESNAF TEFECİLERİN ELİNDE”

“Mal sahibi devletten daha insaflı davranıyor” diyen Tekin, şöyle devam etti; “Mal sahibi kira almadı, devlet stopaj vergisini almaya devam etti. Pandemiden önce de işler güllük gülistanlık değildi. Esnaf şu an tefecilerin elinde. Esnafın kaderi tefecilerin iki dudağının arasında.”

“ALTIN GELENEĞİ SONA ERECEK”

Altındaki yükselişe de vurgu yapan Tekin, “Yarım altın almak mümkün değil, çeyrek altını da büyük kesim alamayacak. Düğünlerimizdeki eski geleneklerimizden vazgeçeceğiz gibi bir durum var” dedi.

“50 YIL VERGİ ÖDEDİK, DEVLET BİZE 50 GÜN BAKAMADI”

Tekin'in ziyaret ettiği çarşı esnafı da yaşadıkları ekonomik duruma ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Mısır Çarşı Derneği Başkanı Ömer Başıbüyük çarşıya pandemiden önce günlük 40-50 bin insan geldiğini şimdi bu rakamın 2 bin kişiye kadar düştüğünü belirterek, “Bunun bini de çalışan ve esnaf” dedi.

Mısır Çarşısı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu belirten Başıbüyük, “Devlet yetkililerine gidip en azında kapalı olan dönemde ‘kira almayın' dedik. ‘Evde kalın' dediniz, ‘sokağa çıkmak yasak’ dediniz, biz dükkanımızı açmadık. Kiralar ötelendi ama şimdi 1.5 aylık kira isteniyor. AVM'ler 3 ay kira almadı, kira indirimine gitti. Bu esnaf o büyük markalardan daha mı zengin? Biz devletimize 50 yıl vergimizi verdik ama devletimiz bize 50 gün bakamadı” diye tepki gösterdi.

“EVİMİZİ ARABAMIZI SATIYORUZ”

Mısır Çarşısı Derneği Başkan Yardımcısı Rıza Luş da sıkıntılarını şu sözlerle dile getirdi;

* Temmuz ayında Mısır Çarşısı'nda 50 bin lira kira ödenmesi gerekiyor ötelemeden dolayı. Çarşı esnafının günlük cirosu 100-150 lira. Herkes çalışanlarını ücretsiz izne yolladı. Çalışanlara yarım haftalık verebiliyoruz. Yani yarım aylık. Çarşı esnafı cebinden, aldığı krediden yiyor.

* Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalıştık olmadı. Biz kredi, hibe istemiyoruz. Biz vakıf kiracısı olarak devletten mağduriyetiminiz giderilmesini istiyoruz.

* Hazır yiyoruz. Herkes karısının kulağındaki küpeyi, kolundaki bileziği bozduruyor. Ne kaldı ki başka? Çarşı esnafının çoğu arabasını, evini satıyor. Esnaf kirayı ödeyemediği için dükkanları boşalttı. 90 dükkan bulunan Mısır Çarşısı'nda 26 Temmuz itibariyle 26 dükkan kapalı.

YÜZDE 40-50 KAPALI

Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkan Vekili Atilla Saraç da 2 bin 500 dükkanın bulunduğu çarşıda pandemiden sonra dükkanların yüzde 40-50'sinin kepenk açamadığını söyledi.

Çarşıda kiraların altın ve dövizle ödenmesinin de artan fiyatlar nedeniyle sorun olmaya başladığını dile getireren Saraç, ”Turizm hareketi yok. Esnaf bu yüzden mağdur. Siyasilerden yardım bekliyoruz. Şu an çarşıda turist yok” diye konuştu.