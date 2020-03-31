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Etiyopya’dan getirilen 109 kişi karantinaya alındı

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında ABD’den Manisa’ya getirilen 209 kişinin ardından, Etiyopya’dan getirilen 109 kişi de Manisa’daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İlker KILIÇASLAN
13:55 -
Haberler Gündem
Etiyopya’dan getirilen 109 kişi karantinaya alındı

ABD'den gelen ve içlerinde Türklerin de bulunduğu 209  kişi Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alınmıştı.

Girişte tek tek ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, yurttaki odalara yerleştirildi. Spor malzemelerinin de bulunduğu odalarda  karantinadaki kişilere mesir macunu, üzüm de dahil olmak üzere çeşitli malzemeler de verildi.

Yurt dışından gelenler 14 günlük katrantina için Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi. Foto: Sözcü

ETİYOPYA’DAN GELEN 109 KİŞİ KARANTİNADA

ABD'den getirilip karantinaya alınan kişilerden sonra Etiyopya'dan da 109 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi.

Etiyopya’dan direk İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ve ardından Manisa’daki KYK yurduna yerleştirilen kişilerin Etiyopya’da tren raylarında çalışan işçi olduğu öğrenildi. Manisa'da 14 günlük karantinaya alınan kişi sayısı 318'e çıktı.

ABD’den gelenlerin arasında ise sağlık çalışanı, öğrenci, akademisyen ve çeşitli iş kollarında çalışan kişiler olduğu öğrenildi.

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