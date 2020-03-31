Etiyopya’dan getirilen 109 kişi karantinaya alındı

ABD'den gelen ve içlerinde Türklerin de bulunduğu 209 kişi Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki KYK yurdunda 14 günlük karantinaya alınmıştı.

Girişte tek tek ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, yurttaki odalara yerleştirildi. Spor malzemelerinin de bulunduğu odalarda karantinadaki kişilere mesir macunu, üzüm de dahil olmak üzere çeşitli malzemeler de verildi.

ETİYOPYA’DAN GELEN 109 KİŞİ KARANTİNADA

ABD'den getirilip karantinaya alınan kişilerden sonra Etiyopya'dan da 109 kişi Manisa'daki KYK yurduna yerleştirildi.

Etiyopya’dan direk İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ve ardından Manisa’daki KYK yurduna yerleştirilen kişilerin Etiyopya’da tren raylarında çalışan işçi olduğu öğrenildi. Manisa'da 14 günlük karantinaya alınan kişi sayısı 318'e çıktı.

ABD’den gelenlerin arasında ise sağlık çalışanı, öğrenci, akademisyen ve çeşitli iş kollarında çalışan kişiler olduğu öğrenildi.