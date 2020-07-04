Fabrika patlamasının akşamında tepki çeken yemek!

Ramazan topları ve havai fişek üreten Sakarya Hendek’teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında dün bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Enkaza dönen fabrikada çıkan yangın sonucu 4 işçi öldü, 114 işçi yaralandı ve 3 işçi için arama çalışmaları sürüyor. Patlamanın yaşandığı bölgeye bir çok bakan gelirken, fabrikada çalışan vatandaşların yakınları ise gelecek haberi bekledi.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI İLÇEDE ‘MORAL’ YEMEĞİ

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Şube başkanları ile Hendek Bayraktepe’de bulunan bir restoranda MÜSİAD Genel Başkanı tarafından verildiği iddia edilen moral yemeği yediği ortaya çıktı.

GELEN TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIM SİLİNDİ

Halen 3 işçinin durumunun belli olmadığı felaketten sadece birkaç saat sonra patronlar kulübünün Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve diğer illerden gelen şube başkanlarının yediği yemek sosyal medyada Bursa MÜSİAD’ın sosyal medya hesabında paylaşıldı. Yapılan paylaşım ise gelen tepkiler üzerine silindi.

FABRİKA SAHİBİ KATILMADI

Verilen yemeğe fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ile ailesinden kimsenin katılmadığı öğrenildi.