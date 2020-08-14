Fabrikalar fiyatı 35 kuruşa çekti! Domates tarlada çürümeye kaldı

Türkiye'de salçalık domates üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa ovasında bu yıl aşırı yağış, don olayları ile Mildiyo hastalığı sebebiyle büyük sıkıntılar yaşayan üretici şimdide fabrikaların fiyatı geri çekmesi sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Hasat öncesi salça fabrikalarıyla kilosu 50 ile 55 kuruş arasında anlaşan domates üreticisi, hasatın başlamasıyla birlikte fabrikaların fiyatlarını 35 kuruşa kadar düşürmesine tepki gösterdi.

DOĞAL AFETLERDEN SONRA FİYATLAR ÜRETİCİYİ VURDU

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ile Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kendi bölgelerindeki domates üreticilerini ziyaret ederek sıkıntıları yakından dinledi.

Bu yıl doğal afetlerden dolayı sıkıntılar yaşayan domates üreticinin fiyatların düşmesi sebebiyle büyük sorunlar yaşayacağını ifade eden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, fabrikaların fiyatları 30 ile 35 kuruşa çekmesinin üreticiyi mağdur ettiğini söyledi. Oda Başkanı Altındağ yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Bu sene yaşanan domates fiyatlarında üreticimiz çok mağduriyet yaşamakta. Fiyatların düşük olması nedeniyle domateslerin birçoğu tarlada çürümekte telef oluyor. Fabrikalar fiyatları 30-35 kuruşa çekti. Üreticimiz bu durumda mağdur oluyor.

* Bu fiyatlar 5 sene önceki fiyatlar. Tamamen maliyetin altında bir fiyattır. Üretici olmazsa baçla fabrikaları bu kadar çalışmaz. Bu yüzden fiyatları tekrardan makul seviyelere çekmelerini tüm fabrikalardan talep ediyoruz.

* Bakanlığımız bu işe bir an önce müdahale edip, bu işin normale dönmesi gerekir. Üreticimizin para kazanması lazım. Cumhurbaşkanımız ‘Ekilmeyen bir karış toprak kalmayacak’ dedi.

* Üreticimizi sözünü yerine getirerek her tarafta üretim yaptı. Ancak bugün zor durumda. Onun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerden üreticilerimiz için destek bekliyoruz.

ÜRETİCİ DOMATESİ TARLADA ÇÜRÜMEYE BIRAKACAK

Salçalık domates üreticilerinin perişan olduğunu söyleyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, fabrikaların fiyatları 30-35 kuruşa indirmesinin üreticinin domatesini tarlada çürümeye bırakmasına sebep olacağını söyledi.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Yalvaç yaptığı açıklamada şöyle dedi:

* Hiçbir zaman üretmekten geri kalmayan çiftçimiz, özellikle domates üreticimiz çok zor durumda. Depolarda salçalar kalmamasına rağmen fiyatları maalesef salça fabrikaları 30-35 kuruşa kadar düşürdüler. Bu fiyatlar bu şekilde giderse birçok üreticimiz, çiftçimiz maalesef ki domatesini tarlasında çürümeye bırakacaktır.

* Eğer domatesleri tarlada bırakırsa bu yıl salça konusunda sıkıntı yaşanabilir. Girdi maliyetleriyle işçi fiyatlarının tavan yaptığı bu süreçte salçalık domates üreten çiftçilerimizin Ziraat Odası'ndan, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden, Tarım Bakanımızdan ve hatta sayın Cumhurbaşkanımızdan en büyük talepleri bu zararları görüp üreticiye bir nebze yardımcı olmalarıdır.

“BUNUN ADI FIRSATÇILIKTIR”

Manisa'nın salçalık domates üretiminde Türkiye'de önemli bir yerde olduğunu ifade eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, fabrikaların corona virüs bahanesiyle fiyatları düşürmesini fırsatçılık olarak değerlendirdi.

CHP'li Başevirgen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Depolarda salça yok denecek kadar az. Ancak fabrikalar virüs dahil bir çok şeyi bahane ederek fırsatçılık yapmaya çalışıyor. Bazı salça fabrikaları sözleşmeye aykırı davranarak üreticilerimizi zor durumda bırakıyor.

* Fabrikalar sözleşme yaptıkları üreticilerden taahhüt ettikleri miktardan daha az ve daha düşük fiyata ürün alıyor. Yapılan sözleşmelerin gereği yerine getirilmeli ve üretici mağdur edilmemelidir. Fiyatlar sözleşme koşullarına çekilmezse ne yazık ki çiftçinin domatesi tarlasında kalacak.

* Üreticimiz fabrikaların insafına bırakılmamalı, Ziraat Odaları ve Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleri'ne mutlaka sözleşmelere uyumu denetleme yetkisi verilmelidir. Çiftçimizin alın terini kimseye yedirmeyiz.

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