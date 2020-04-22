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Feci şekilde can verdi!

Edirne'de, beton yüklü TIR'ın çarptığı park halindeki başka bir TIR'ın sürücüsü Yunus Saz (56), hayatını kaybetti.

19:37 -
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Feci şekilde can verdi!

Kaza, TEM yolunun Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı’na giden Yunus Saz’ın kullandığı 35 PIH 69 plakalı TIR arıza yaptı. Saz, TIR’ yol kenarına park etti.

Saz’ın arızayı haber vermesi üzerine TIR’ın dorsesi aynı firmadan Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 PMF 77 plakalı TIR’a aktarıldı. Bu sırada S.G.’nin kullandığı 34 GA 0102 çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak, önce kenardaki TIR’ın dorsesine ardından da Yunus Saz’a çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR, bariyere çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Saz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.G. ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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