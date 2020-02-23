Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! FB GS derbisi internet yayını…

Fenerbahçe Galatasaray maçı başladı. Dev mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ‘Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Fenerbahçe Galatasaray canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu ve Fener GS maçı maçı canlı yayını…

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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE GALATASARAY İLK 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Erten, Falette, Ekici, Mevlüt, Ferdi, Allahyar, Zajc, Deniz, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Sarachhi, Seri, Ömer, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

İNCE HESAPLAR

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ilk 11'de yer alıyor. Tolgay bu sezon ligde forma giydiği 7 maçta sadece 31 dakika görev yapabildi. Galibiyet serisi yakalayan ve topladığı 42 puanla 4. sırada yer alan Galatasaray, kazanıp 45 puana çıkarak hem zirve ortağı olmak hem de 21 yıllık hasrete son vermek istiyor. 38 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe ise adeta tamam-devam maçında. Fenerbahçe hem iç sahadaki derbi serisini sürdürmenin hem de ‘şampiyonluk yarışına devam' demenin peşinde.