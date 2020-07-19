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FETÖ’cü Mehmet Baransu’ya 19 yıl 3 ay hapis cezası

Mersin'de 70 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

13:02 -
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FETÖ’cü Mehmet Baransu’ya 19 yıl 3 ay hapis cezası

Mersin merkezli 19 kentte FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, aralarında Mehmet Baransu’nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada son sözü sorulan Baransu, tahliyesini talep etti. Baransu’nun ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘iftira’ suçlarından beraatine karar verildi.

3 SUÇTAN 19.5 YIL

Mahkeme, sanığın ‘gizliliği ihlal’ suçundan 2 yıl hapsine, ‘Yasaklanan bilgileri açıklama’ suçundan ise 4 yıl hapsine hükmetti. Mahkeme heyeti, Baransu’ya ayrıca ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçu kapsamında da 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Baransu’nun 3 suçtan toptan 19 yıl 6 ay hapsine hükmedildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

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Son güncelleme: 13:08 19.07.2020
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