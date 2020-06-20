Feyzioğlu’ndan baroların yürüyüşüne ilginç yorum

CNN Türk ekranlarında yayımlanan ve Hakan Çelik’in sunduğu ‘Burası Hafta Sonu’ programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının eş zamanlı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN Mİ BAŞKA BİR ŞEY İÇİN Mİ?”

“Bir kere 80 baro yürümüyor, bu onların demokratik hakkı” diyen Feyzioğlu, “Sorun, gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?” ifadesini kullandı.

“ÇOKLU BARO SİSTEMİNE KARŞIYIZ”

30 civarında baronun yürüdüğünü söyleyen Metin Feyzioğlu, “Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım” diye konuştu.

“DAHA GÜVENİLİR BİR YARGI İSTİYORUZ”

Feyzioğlu, “Sayısı 5 bin avukatı aşan barolarda çoklu baro kurulsun sadece fikir olarak öne atıldı. Teklif yok bakın…” dedi.

Feyzioğlu açıklamalarının devamında da şunları kaydetti: “Bugün yargıya dair hepimizin daha sorunu var. Daha güvenilir bir yargı istiyoruz. Denetim mekanizmalarının olmasını istiyoruz. Bu amaçla çok adım atılıyor. Ama bu hemen çözülmez. Yılların birikimi var. Bunu çözmek kolay değil.”

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