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Fildişi Sahili Büyükelçisi’nden Erdoğan’a güven mektubu

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

15:19 -
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1 Haziran’da başlayan normalleşme döneminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk güven mektubu töreni gerçekleşti.

Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu verdi. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre yapılan tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Büyükelçi Toure, maske taktı.

FOTO: DHA

Tören, Büyükelçi Toure’nin eşi ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Toure’nin, bu görevinden önce ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda ekonomi diplomasi direktörü olarak çalıştığı belirtildi. (DHA)

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Son güncelleme: 15:25 14.07.2020
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