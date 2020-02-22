Filozof Atakan kayalar kimdir? Atakan kayalar kaç yaşında?

Yaşının çok üzerinde olan konuşmalarıyla dikkat çeken Atakan Kayalar, sosyal medyada “filozof Atakan” olarak anılıyor. Sosyal medyada videolar milyonlarca kez izlenen ve şaşkınlığa uğratan Atakan kimdir? İşte Atakan hakkında merak edilenler…

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kayalar, “Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum” şeklinde konuştu.

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Atakan Kayalar, “Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir” ifadelerini kullandı.