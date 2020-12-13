Filyasyon ekibine doğru bilgi veren adliye çalışanı sürgün edildi

Genç Büro-Sen Genel Başkanı Ferhat Özbengi, eşinin temaslı olduğu kişileri sağlık ekiplerine ilettiğini ve sonrasında ise karantina süreci bitmeden yerinin değiştirildiğini söyledi.

YAŞANANLARI ANLATTI

Genç Büro-Sen Genel Başkanı Ferhat Özbengi olaya bizzat şahit olduğu belirterek şöyle konuştu; “Bunu yaşayan eşimdi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapan, eşimin Covid- 19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi geliyor. Daha sonra Personele daire başkanı tarafından, ‘Ben Antalya il sağlık müdürü ile görüştüm. Dairemizde iş yükü çok fazla, diğer çalışan personeller ile temaslı olduğunu söyleme’ şeklinde talimat veriliyor.

Bu olay sonrasında evimize gelen filyasyon ekibinin verdiği bilgi doğrultusunda son bir haftanın önemli olduğu söylendi. Bunun üzerine, eşim birlikte çalıştığı kalemdeki diğer personellerin ismini temaslı olarak filyasyon ekibine bildirmiştir. 04.12.2020 tarihinde karantina süreci bitmeden zabıt katibi eşimin yerinin değiştirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Yer değişikliğinin personele tebliğ edilmeden, adeta sürgüne gönderilmişçesine işlem yapılmıştır.

Bunun tek sebebi ise temaslı olarak dairenin karantinaya alınmasıdır. Adalet Bakanlığına bağlı bir kurumda bu muamelenin bir personele yapılması motivasyon kaybına yol açmaktadır. Şimdi sağlık bakanımız Fahrettin Koca’nın filyasyon ekiplerine doğru bilgi verin, temaslı kişileri bildirin tavsiyesi sonucunda personelin başına gelenlerin ilk ve son olmayacağının çağrısında bulunuyorum. İş yükü yüzünden insan sağlığının tehdit edildiği bugünde bu olayın Adalet Bakanlığı camiasında yaşanmasını büyük üzüntüyle karşılıyorum”