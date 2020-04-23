Fırın işletmecileri karar aldı! Ramazan pidesi satmayacaklar

Edirne'de Ramazan ayına sayılı günler kala Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz'ün 2020 yılı pide fiyatları açıklamasının ardından fırın işletmecileri yeni bir karar aldı.

Edirne merkezdeki fırın işletmecileri, Ramazan ayında pide satışları nedeniyle corona virüsünün bulaşma riskinin artacağını göz önünde bulundurarak Ramazan pidesi üretmeme kararı aldılar.

“ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA”

Edirne Ekmek İmalatçıları ve Unlu Mamüller Derneği Başkanı Yılmaz Canbaz, kentteki 54 ekmek üretici tarafından alınan pide üretmeme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla üyelerimiz arasında yapılan görüşmeler neticesinde oy çokluğuyla pide çıkarmama kararı alınmıştır.

*Tüketici ile satış noktalarımızda sosyal mesafeyi koruyamayacağımızdan dolayı hem tüketicimiz, hem de çalışanlarımızın büyük risk altında oluşu, Ramazan pidesi dolayısıyla imalathanelerimizde çalışan personel sayısı artacağından personel iç içe çalışmak zorunda kalacak ve sosyal mesafe korunamayacak.

*İçli pide yapılması için müşteriler tarafından getirilen malzemelerin getirildiği kapların oluşturacağı risk, Ramazan pidesi dolayısıyla müşterilerin pideleri sıcak almak istemesinden dolayı pide çıkış saatinde geleceklerinden oluşacak kuyruklarda sosyal mesafenin korunamayacağından dolayı oluşacak risk nedeniyle Edirne ekmek üreticileri tarafından 2020 yılı Ramazan ayında pide çıkarmama kararı alındı.

*Sayın tüketicilerimizden konuyla ilgili anlayış bekliyor, sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirmelerini temenni ediyoruz.

2 İLÇE VE 5 KÖYDE DE RAMAZAN PİDESİ ÇIKMAYACAK

Canbaz, Ramazan pidesi üretmeme kararının Edirne merkezin yanı sıra Lalapaşa ve Süloğlu ilçeleri ile 5 köyde geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Cingöz, ekmek üreticilerinin Ramazan pidesi çıkarmama kararından önce yaptığı açıklamada, Edirne'de Ramazan ayı boyunca 300 gram sade pidenin 3,5 TL, 300 gram yumurtalı pidenin ise 4 TL'den satışa sunulacağını söylemişti.