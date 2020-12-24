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Fotoğraf albümünden AKP’li siyasiler çıktı

ESKİ diplomat Veysel Filiz, ailesiyle yurtdışına çıkarken otomobilinde 100 kilogram eroinle yakalanmıştı. Filiz’in AKP’li üst düzey Yozgatlı hemşehrileriyle yan yana fotoğrafları çıktı. FİLİZ, Yozgatlı C.Başkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la tanışmış. Yine Yozgatlı eski Bakan Bekir Bozdağ’la görüşmüş. AKP’li vekillerle poz vermiş...

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 05:41, 24/12/2020
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Fotoğraf albümünden AKP’li siyasiler çıktı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 100 kilo eroinle yakalanan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunan Veysel Filiz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, meslekten ihraç edildi.

Görevli olduğu dönemin hatıraları gündem oldu

Filiz, sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında her zamanki uygulamaların aksine basına kesinlikle bilgi sızmaması için talimat verildi. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayını kamuoyuna SÖZCÜ duyurdu.

Veysel Filiz, Fuat Oktay'la böyle samimi tokalaşmış.

Yozgatlı siyasetçi ve bürokratlara yakınlığıyla bilinen Veysel Filiz'in, AKP'lilerle samimi pozları ortaya çıktı. Filiz'in, resmi görevli olduğu dönemlerde bir araya geldiği eski Adalet Bakanı hemşehrisi Bekir Bozdağ ve AKP Yozgat milletvekilleriyle çektiği hatıra fotoğrafları gündem oldu.

Veysel Filiz, eski bakan Bozdağ'la böyle poz vermiş…

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz'den aldığı plaketi teşekkür mesajıyla paylaştı.

15 Temmuz Adalet Bakanı AKP Avrupa Bekir Bozdağ darbe Sözcü Türkiye uyuşturucu Yozgat Yusuf Başer
Yayınlanma Tarihi:05:30,