Fotoğraf albümünden AKP’li siyasiler çıktı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 100 kilo eroinle yakalanan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunan Veysel Filiz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, meslekten ihraç edildi.

Filiz, sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında her zamanki uygulamaların aksine basına kesinlikle bilgi sızmaması için talimat verildi. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayını kamuoyuna SÖZCÜ duyurdu.

Yozgatlı siyasetçi ve bürokratlara yakınlığıyla bilinen Veysel Filiz'in, AKP'lilerle samimi pozları ortaya çıktı. Filiz'in, resmi görevli olduğu dönemlerde bir araya geldiği eski Adalet Bakanı hemşehrisi Bekir Bozdağ ve AKP Yozgat milletvekilleriyle çektiği hatıra fotoğrafları gündem oldu.

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz'den aldığı plaketi teşekkür mesajıyla paylaştı.