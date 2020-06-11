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Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılık, 4 gündür gözaltında olan TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Astsubay E.B'yi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

23:15 -
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Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı.

Savcılık, 4 gündür gözaltında olan TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Astsubay E.B’yi, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti.

“SUÇUN OLUŞMADIĞI KANAATİNDEYİZ”

Müyesser Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı, Emniyet sorgusunun ardından ilk değerlendirmeyi Odatv'ye yaptı. Avukat Tokatlı, “Soruşturması devam eden suçun oluşmadığı kanaatindeyiz. Ortada, somut anlamda alınan verilen bir bilgi, belge yok. 4 günlük gözaltı dahi gereksiz. Müyesser Hanım çağırılıp, ifadesi alınabilirdi” dedi.

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Son güncelleme: 23:58 11.06.2020
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