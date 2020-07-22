Gazeteci Necdet Doğan toprağa verildi

2016'dan beri beyin kanseri tedavisi gören Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü Necdet Doğan, önceki gece hayatını kaybetmişti. 63 yaşındaki gazetecenin ölüm haberini, Vefa Lisesi'nden arkadaşı Niyazi Yılmaz sosyal medya hesabından duyurmuştu.

“HUZURLA UYU VEFALIM”

Yılmaz, “Yine bir yaprak düştü Vefa lisesi 74 mezunları ağacından. Lisede yatakhanemizde kah uyuduk kah dertleştik. Üç kocaman yıl geçirmiştik. Benim dostum, canım arkadaşım yakalandığı amansız hastalığa bu akşam yenik düştü. Işıklar aydınlatsın çıktığı bu son yolculukta yolunu. Huzurla uyu Vefalım” ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ

Evli ve bir çocuk babası Necdet Doğan için Karacaahmet Şehitlik Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Usta gazeteci Karacahmet Mezarlığı'nda; yakınları, meslektaşları ve sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çelenk gönderdi.

CEMİYETTEN MESAJ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında ise “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Necdet Doğan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.