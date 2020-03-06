Gazeteci Terkoğlu ve Kılınç TBMM gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, TBMM'ne Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi verdi.Zeybek, önergesinde kaçma veya delilleri karartma şüphesi olmamasına rağmen, sabaha karşı yapılan gözaltı işlemlerinin gerekçesinin ne olduğuna sorularında yer verdi.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın tutuklanmasını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e sordu. Zeybek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği yazılı soru önergesinde,

“İNANDIRICI BİR YANI YOKTUR”

CHP'li Zeybek verdiği soru önergesi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nunsabaha karşı gözaltına alınması ve tutuklanması kararı hukuki değil, siyasidir. Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına neden olan MİT mensubuna ait haberin içeriğine dair bilgi, bir milletvekili tarafından daha önce meclis kürsüsünde açıklanmıştı ve herkes tarafından biliniyordu.

* Barış Terkoğlu'nun geçmişte FETÖ'nün MİT ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik komploları ilk deşifre eden gazetecilerden olduğunu tüm kamuoyu bilmektedir. Bunun bilinmesine rağmen, MİT'e ait bilgileri ifşa gerekçesi ile tutuklanmasının inandırıcı bir yanı yoktur.

“AKP YARGIYI SİYASALLAŞTIRIYOR”

* Kamuoyu, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yazıları ve kitapları ile ortaya koyduğu yargıda Pelikan yapılanması ve yargı içindeki güç mücadelesine ait bilgilerin bakanlık tarafından araştırılmasını beklerken, hakkında tutuklanma kararı çıkması hukukun geldiği son noktadır.

* Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanması yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğüne gölge düşüren bir karardır ve gazetecilere bir gözdağıdır.

* AKP dış politikadaki başarısızlığının hesabını gazetecilerden sormak ve gündemi değiştirmek için eğer yargıyı kullanıyorsa bu yargıya müdahaledir. Biz bağımsız ve tarafsız yargı derken, AKP yargıyı siyasallaştırıyor.

“KENDİLERİNİ ELEŞTİREN HİÇBİR HABERE TAHAMMÜLLERİ YOK”

ODA TV haber sitesinin BTK tarafından erişme kapatılması konusu ve ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ında tutuklama talebiyle sevk edilmesine değinen CHP Milletvekili Rafet Zeybek, şöyle konuştu:

* Yargı Reformu görüşmelerinde siteye tamamen erişim yasağı yerine, sitedeki ilgili içeriğe erişim engellenmesine dair düzenlemeye gidildi, Adalet Bakanı'da bu düzenlemeyi birkaç ay önce televizyon programında açıklamıştı.

* Ancak görünen o ki AKP iktidarının, kendilerini eleştiren hiçbir habere tahammülleri yok. Yargı kararları ile özgür basın sindirilmeye çalışılıyor.

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