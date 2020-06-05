Gazetecinin dava dosyasına tepki çeken ‘CHP’ detayı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Konyaaltı sahil ihalesiyle ilgili geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı basın toplantısında sorduğu sorular nedeniyle Gazeteci Ebru Küçükaydın’a Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açmıştı.

Gazeteci Ebru Küçükaydın'ın dava dosyasında, “Şüphelinin geçmişine baktığımızda; Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili adayı' tanımlaması yapıldı.

Bu duruma sert tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, ise yaptığı açıklamada, “CHP’li olmayı hiç kimse, hiçbir güç suç unsuru gibi gösteremez” dedi.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN DAMADI HAKKINDA SORU SORMUŞTU

Antalya'da Konyaaltı Sahil işletme ihalesini alan sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a ait Alkoçlar firması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yaşananlar ülke gündemine oturmuştu. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, basın toplantısı düzenlemişti.

Basın toplantısında www.haberimizvar.net'in genel koordinatörü ve köşe yazarı Ebru Küçükaydın, konuyla ilgili Başkan Böcek'e sorular yöneltmişti.

Basın toplantısının ardından Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Tursetalya Turizm Ticaret Ltd. Şti. adına Avukat Nazlı Dutar tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gazeteci Ebru Küçükaydın hakkında sorduğu sorulara istinaden ‘iftira, yalan beyan, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 23.01.2020 tarihinde soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

DAVA DOSYASI HEM ŞAŞIRTTI HEM TEPKİ ÇEKTİ

Gazeteci Küçükaydın hakkında şikayet dilekçesinde yer alan ifadeler görenleri şaşırttı. Dava dosyasına eklenen dilekçede, “Şüpheli halkı ayrıştırmaya çalışmaktadır. Şüphelinin geçmişine baktığımızda; Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili adayı olduğu görülmektedir. Şüpheli gazetecilik zırhını kullanarak, hiçbir olay, delil, evrak araştırması yapmadan müvekkil hakkında alenen iftirada bulunmuştur. Bu iftira ile şüpheli; halkı ayrıştırarak, kin ve düşmanlık beslemeye itmektedir” ifadeleri yer aldı.

Küçükaydın'ın CHP milletvekili adayı olmasını şikâyet eden davacı şirketlerin avukatı Nazlı Dutar'ın suçlamayı siyasallaştırdığı görüldü.

Küçükaydın, İzmir'de cami minaresinden ‘Çav Bella' şarkısının çalındığını sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan Banu Özdemir'in de CHP’li olmasından dolayı hakkında düzenlenen iddianamede siyasi kimliğinin ön plana çıkarıldığını hatırlattı.

“CHP ÜYESİ OLMASI SUÇ OLARAK GÖSTERİLMESİ ŞAŞIRTICIDIR”

Antalya Barosu'na kayıtlı Gazeteci Ebru Küçükaydın'ın avukatı Furkan Açıkgöz, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

* Gazeteci Ebru Küçükaydın, düzenlenen basın toplantısında soru sorduğu için hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Küçükaydın hakkında soruşturma açılmıştır.

* Şikayet dilekçesinde Küçükaydın'ın siyasi kimliğine atıf yaparak soruşturmanın siyasallaştırdığı açık ve net olarak görülmetedir.

* Şikayet dilekçesinin ilk sayfasında 3. madde olarak ‘halkı ayrıştırarak, kin ve düşmanlık beslemeye itmektedir' suçlamasına müvekkilimin kimliğine siyasi bir partinin adı eklenmiştir.

* CHP'li olduğu, milletvekili adayı olduğu atıfta bulunulmuştur. Ebru Küçükaydın'ın CHP üyesi olması suç olarak gösterilmesi şaşırtıcıdır.

“CHP'Lİ OLMAYI HİÇ KİMSE, HİÇBİR GÜÇ SUÇ UNSURU GİBİ GÖSTEREMEZ”

Olaya tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer bir açıklama yaparak şunları söyledi;

* Cumhuriyet Halk Partili olmayı hiç kimse, hiçbir güç suç unsuru gibi gösteremez! Buna hiç kimsenin geçmişi yetmez! Buradaki meselenin özü insanları ayrıştırarak, etiketleyerek, kutuplaştırarak iktidarı elinde tutabilen bir ülke yönetiminin varlığıdır.

* Gazeteciyi soru sorduğu için suçlu ilan etmeye ve gazetecinin sahip olduğu siyasi görüşü suç unsuru olarak göstermeye çalışmak ne akla, ne ahlaka, ne de hukuka sığar.

* Parlamentoda teammülleri yerle bir ederek, AYM'deki süreci çiğneyerek ve büyük bir hukuksuzluğa imza atarak Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürenlerle buradaki anlayış aynıdır.

* Zannediyorlar ki, bu baskı ile CHP'yi ve CHP'lileri yıldıracaklar. Esnafın, çiftçinin, emeklinin ve işsizin gündemi evine ekmek götürebilmek ama iktidarın gündemi başka. Siyasi baskı kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak, gazetecileri de susturarak iktidarı ellerinde tutmaya çalışıyorlar çünkü gitmeleri yakın”

KÜÇÜKAYDIN BASIN TOPLANTISINDA NE SORMUŞTU?

Gazeteci Ebru Küçükaydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Konyaaltı sahil ihalesiyle ilgili yaptığı basın toplantısında şu soruları sormuştu;

– Antalyalı bir firma da Alkoçlar'a ortaktı, ama yaklaşık bir ay önce söz konusu ortaklıktan ayrıldı. Özellikle sizin bu kararınızdan sonra ‘bizim marka değerimizi düşürdü' şeklinde bir suçlamayla karşı karşıya kaldınız. Oysa ki ihale sözleşmesinde var mı bilmiyorum, ama 3 defa konkordato ilan eden bir firma. İflasını da Konyaaltı Sahili’nden kazandığı parayla kurtaran bir firma. Yani marka değerini düşüren siz misiniz, onlar mı?

– Bu firma ihale sözleşmesinde olmamasına rağmen, bölgeye dağıtım yapan gıda ve diğer ürünlerle ilgili toptancılarla bir promosyon anlaşması yaparak anlaşma dışında kalan hiçbir firmayı sahaya sokmuyor. Tabii bu promosyon ödemesi yapıldığı için yansıma yine vatandaşın cebine oluyor. Bu sözleşmeye aykırı durum değerlendiriliyor mu?

– Daha önce Rixos'un danışmanlığını yapan Sayın Menderes Türel'in Alkoçlar'la ilgili bir danışmanlık anlaşması var mı? Çünkü Antalya değerlerine sahip çıkmak yerine firmanın marka değerine sahip çıkan bir eski başkanla, bir siyasetçiyle karşı karşıyayız. Bir danışmanlık anlaşması var mı açıklamaları o yönde anlaşılıyor. Belki sizin bir bilginiz vardır diye sormak istedim.”