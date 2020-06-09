Gazeteciye ‘SU’ bile yok!

İki gazetecinin, astsubay E.B. ile yaptıkları görüşmeler üzerinden “Askeri casuslukla” suçlandığı iddia ediliyor. Gözaltılara sebep olan soruşturmanın ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan savcılığa yapılan şikayet üzerine başladığı bildirildi.

Odatv kumpasında 16 ay hapis yatan Yıldız, gözaltındayken su istediğini ancak verilmediğini belirterek “Canı sıkıldıkça, 8-10 senede bir suç uyduran devletin suyunu da ekmeğini de istemiyorum.

FETÖ'cüsü, casusu, darbecisi sokakta gezecek şamarı bana indireceksiniz” dedi. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

*Bana askeri casusluk suçunu yöneltebilecek insan anasının karnından doğmadı. Suç icat edecekseniz ‘Corona virüsü Türkiye'ye Müyesser getirdi' deseydiniz daha uygun olurdu.

*Devletin içinde kimin kiminle kavgası varsa bizler üzerinden kavga yapmasın. Bu operasyonla FETÖ'ye ve PKK'ya bir selam daha çakılmıştır.

Fotoğraf Odatv'den alınmıştır.