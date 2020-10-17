Gaziantep Valisi: Vaka sayımız halen yüksek

Türkiye’nin corona virüsü hasta tablosunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, 71 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 723 yeni hastanın tespit edildiğini duyurmuştu.

“VAKA SAYIMIZ HALEN YÜKSEK”

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından bir vatandaşın sorusuna verdiği yanıtta şehirdeki son duruma dair bilgilendirmede bulundu.

Vatandaş, “Sayın valim, yarın saat 14.00 gibi Binevler semtinden (sosyal mesafe korunarak), çalgısız evimizden çeyiz vereceğiz, bunun için herhangi bir izin almamız gerekiyor mu acaba” diye sordu.

Gaziantep Valisi Gül, cevabında şu ifadeleri kullandı:

* Hayırlı olsun 'çeyiz vermede' kastınız eşya yüklemekse sorun yok!

* Ama çalgılı ya da çalgısız kalabalık gruplarla eşya uğurlamayı kastediyorsanız maalesef yapamazsınız.

* Vaka sayımız halen yüksek ve zorunlu olmadıkça iki kişi bile bir araya gelmesin lütfen.