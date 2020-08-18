‘Gazilik, siyasilerin iradesine bırakılmaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra ‘Hakkında ihbar var' denilerek gazilik raporları yok sayılan, maluliyet aylığı ile gazilik unvanı tehlikeye giren 15 Temmuz gazisi Cumali İbin, AKP Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Protestosu sırasında toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmasını sağlayan ‘Gazi kartı'nı kesen İbin şunları söyledi:

EKİP KURMUŞLAR: Bana karşı tavır alan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, bir ekip kurmuştur. 4 kişilik ekipte eski bakan ile SGK eski Başkanı Selim Bağlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz var. Bunlar bugün bizimle nasıl uğraşıyorsa yarın Sayın Cumhurbaşkanımızı da ofsayt durumuna düşüreceklerdir.

DURUŞUM AYNI: Darbe girişimi gecesi duruşum ile bugün arasında fark yok. Gazilik, Allah'ın bana bahşettiği bir makamdır. Siyasilerin iradesine bırakılacak bir oyuncak değildir. Ne maaş ne de yarım yamalak haklar umurumda. Önemli olan haysiyet ve şerefimdir. Mücadeleye devam edeceğim.

PARÇALARINI POSTALAYACAK

Cumali İbin, 4'e kestiği ücretsiz seyahat kartının parçalarını, kendisine tavır aldığını öne sürdüğü Fatma Betül Sayan Kaya, SGK eski Başkanı Selim Bağlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz'a postalayacağını söyledi.