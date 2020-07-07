Gelibolu’da tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşadı: Bunun gibisini görmedik

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Dün saat 14.50’de çıkan yangın nedeniyle Eceabat’ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar büyük endişe yaşadı. Köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü.

YAZIK OLDU

Kumköy’de yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, “Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah’a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu” dedi.

HEPSİ YANDI

Kumköy’de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, “Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik” diye konuştu. (DHA)