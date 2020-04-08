Geliri olmayanın ve sağlıkçının 3 aylık faturasını devlet ödesin!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, (EPDK) Covid-19 tedbirleri kapsamında 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sosyal mesafe kuralına uymak adına sayaç okuma işleminin yapılmayacağına dair karar aldığını hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, vatandaşın bu konudaki endişelerinin giderilmesini istedi.

CHP’li vekil bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu

Şevkin önergesinde, salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla alınan kararın olumlu bulunduğunu ancak abonelere geçmiş tüketim ortalamaları üzerinden, önümüzdeki üç ay elektrik ve doğalgaz için fatura gönderilecek olmasının soru işaretlerini beraberinde getirdiğini dile getirdi.

‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi'nin söz konusu bu alanlardaki tüketiciler ve işletme sahiplerinin ‘istismara uğrama' endişesi taşımasına neden olduğunu ifade eden Şevkin, dünyanın en yoksul devletlerinin dahi vatandaşının en az 2 aylık faturasını ödemeyi garanti ettiğini belirtti.

FATURALARID EVLET KARŞILAYAMAZ MI?

CHP'li Dr. Şevkin, Bakan Dönmez'in şu sorulara yanıt vermesini istedi:

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ‘Kıyasen Fatura Düzenlemesi' kararı nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarının kullanım miktarlarının çok üzerinde çıkarılmayacağına dair bir garanti verebilir misiniz?

– Vatandaşların geçmiş yıllara dönük ortalama faturalandırmalarda en çok tüketim yaşanan kış aylarının esas alınacağına yönelik endişeleri ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?

– 2020 yılı Nisan ayı itibariyle geçmiş yıllardan farklı adreslerde ikamet eden veya farklı işletmeler bünyesinde faaliyetini sürdüren vatandaşlarımızın önümüzdeki 3 aylık ortalama elektrik veya doğalgaz faturaları nasıl belirlenecek?

– Covid-19 salgını nedeniyle işlerine gidemeyen, herhangi bir gelir elde edemeyen, işten çıkarılan, çalışmayan vatandaşlarımızın, tüm esnaflarımızın, çiftçilerimizin ve vatandaşın canı için kendi canını hiçe sayan tüm sağlık mensuplarımızın Nisan – Mayıs – Haziran aylarına denk gelen elektrik ve doğalgaz faturalarının devlet tarafından ödenmesine yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?”