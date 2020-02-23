Genç hemşireden üzücü haber

Tatvan Devlet Hastanesinde çalışan ve Aydınlar Mahallesi’nde ikamet eden hemşire Fatma Bıçak’tan (26) bir süre haber alamayan ev arkadaşı, genç kadına bakmak için odasına gitti. Genç kadını hareketsiz halde yatarken gören arkadaşı 112’yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken hastanede yapılan ilk tetkiklere göre epilepsi nöbetine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.