Genelkurmay Başkanı Güler, ABD’li mevkidaşıyla görüştü!

Genelkurmay Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır” denildi.

ABD AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” ifadelerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri açıklaması şöyle devam etmişti:

* Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçler tarafından yapılan bu alçak saldırının derhal durdurulması yönünde çağrı yapmaya devam ediyoruz.

* Başkan (Donald Trump) ve Bakan'ın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz.

ABD ile Rusya arasında İdlib’de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.