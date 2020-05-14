Gezi Parkı’nda 12 yaşındaki kızı taciz ettiler! Serbest kaldılar

Dün Beyoğlu’nda meydana gelen taciz olayı şöyle gelişti:

14 yaş ve altı için sokağa çıkma serbestliğinden yararlanarak annesi F.Ş. ile Gezi Parkı’na gelen 12 yaşındaki H.Ş. komşularından aldıkları bisiklet ile park içinde gezmeye başladı. Yorulan H.Ş., bisikleti elinde sürerek annesinin yanına dönerken, önüne çıkan 3 kişinin sözlü tacizine uğradı.

KOLUNDAN TUTUP EVİNE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Tacizcilerden biri H.Ş.’yi kolundan tutarak evine götürmek istedi. Korku içinde çığlıklar atarak kaçan H.Ş, koşarak annesinin yanına geldi. Polis ekipleri, Gezi Park’ının karşısındaki çocuk parkında tacizcileri yakaladı.



H.Ş., yakalanan sapıkları teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu. Anne, F.Ş. kızını taciz edenlere elleriyle vurarak, tepki gösterdi. H.Ş.’yi bir polis memuru ve annesi sakinleştirmeye çalıştı.

SABIKALI ÇIKTILAR



Kelepçe takılarak polis merkezine götürülen A.K., M.A. ve İ.A.’nın kırmızı ışıklarda duran araçlardaki sürücülere mendil satmaya çalışıp cam silen kişiler olduğu, uyuşturucu kullanmak ve hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.



SERBEST BIRAKILDILAR

Anne F.Ş.’nin şikayetçi olduğu sapıklar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)