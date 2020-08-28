Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Giresun felaketini HES’ler tetikledi

CHP selin raporunu yayınladı: 9 kişinin hayatını kaybettiği facianın raporunda Giresun’un acilen afet bölgesi ilan edilmesi istendi. Raporda “HES’ler dere ıslah çalışmaları, yanlış yapılaşma facia getirdi” denildi.

06:00 -
Haberler Gündem
Giresun felaketini HES’ler tetikledi

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da CHP heyetinin yaptığı incelemeler sonrasında hazırlanan raporda, HES'lerin felaketi tetiklediğine dikkat çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun tarafından hazırlanan raporda, “İnsan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış imar ve yapılaşma politikaları, yanlış su yönetimi politikaları, HES'ler, dere ıslah çalışmaları gibi etkenler bu felaketleri tetikliyor” denildi ve şu tespitler yapıldı: “Afet öncesinde önleyici tedbirler almayan idare, afet sırasında, zamanında ve işlevli araçlarla müdahale etmeyerek zararın boyutlarının artmasına sebebiyet vermiştir.

Afetin ‘Genel Hayata Etkili' olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi gerekmektedir. Giresun ili Afet bölgesi ilan edilmelidir. Doğanın ve yaşamının devamlılığını sağlayacak tedbirleri almalı, sakınım planları oluşturulmalıdır.

Seyit Torun

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Karadeniz İklim Eylem Planı'nda, Karadeniz Sahil Yolu ve bölgedeki yapılaşma, dere yataklarındaki imar uygulamalarının aşırı doğa olaylarını tetiklediği dile getirilmiştir. Ancak, dere yatağı üzerinden yapılan yol uygulamaları dışında, TOKİ gibi kurumların da dere yataklarında yapılar inşa ettikleri de bir gerçekliktir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CHP eylem facia Giresun Seyit Torun
Son güncelleme: 00:50 28.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more